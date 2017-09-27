Диверсия на военных складах в Калиновке могла быть устроена с помощью БПЛА

Военные склады в г.Калиновка Винницкой области охранялись надежно, диверсия на них была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата, допускает внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Ю.Бирюков на своей странице в соцсети Facebook.

"Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - добавил советник главы государства.

Как сообщалось, военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о чрезвычайном происшествии на складах боеприпасов Министерства обороны Украины неподалеку от г.Калиновка с предварительной квалификацией по статье "Диверсия" Уголовного кодекса Украины.