Порошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами на военных складах в Калиновке

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам главы государства, получив доклад начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и главы СБУ Василия Грицака о ЧП на артскладах, он сразу поручил им вылететь на Винницкую область.

"Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от премьер-министра и министра обороны", - проинформировал президент.

Глава государства отметил эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения.

"Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, начата их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивность взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.

В районе происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов. Также на месте дежурят медики. Сообщается о двух пострадавших, которые в настоящее время госпитализированы.

Закрыто движения автотранспорта на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский"; железнодорожного транспорта на перегоне "Сосенка-Калиновка" Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки. Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с.Дорожное, с.Медведка, с.Лавровка.