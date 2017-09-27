События

10:39 27.09.2017

В Виннице приостановлены антитеррористические учения

Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным событием в регионе, сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Как отмечается в сообщении, накануне учений управление СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении плановых тренировок с 26 сентября представителями СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны.

Антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце минувшего, 2016 года. В сентябре подобные учения прошли в Николаевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, начата их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивность взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.

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Интерфакс-Украина
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