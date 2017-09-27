Экстренные службы продолжают эвакуировать людей из-под Калиновки

Из населенных пунктов, расположенных вблизи Калиновки (Винницкая обл.), под которой минувшим вечером начали детонировать боеприпасы на территории арсенала Министерства обороны Украины, по состоянию на 8.00 среды эвакуированы около 30 тыс. человек, и эвакуация продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Осуществлено оповещение жителей г.Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка. По заявкам жителей дополнительно осуществлено отселение из с.Иванов и Лесная-Лысеевка Калиновского района). Осуществляется эвакуация населения. По состоянию на 08:00 эвакуировано около 30 тыс. человек", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГСЧС в среду утром.

При этом в Винницком горсовете проинформировали, что часть населения г.Калиновка и близлежащих сел была эвакуирована в другие населенные пункты Калиновского района и в саму Винницу.

"В Виннице эвакуированных людей разместили в школах №№5,6,29 и 31. В связи с этим в данных заведениях возникла необходимость временно прекратить обучение. Другие учебные заведения и детские сады будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте горсовета в среду утром.

Ранее в Службе информировали, что по состоянию на 6.00 среды в Калиновском районе были эвакуированы 28,3 тыс человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 тыс. человек, а из сборных эвакопунктов – 8,3 тыс человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных в городские больницы Винницы. В ГСЧС уточнили, что из Винницкого района проведена эвакуация 1тыс. 366 жителей.