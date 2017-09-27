Генштаб ВСУ сообщает о снижении интенсивности взрывов в Калиновке, саперы начали расчистку военных складов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают о снижении интенсивность взрывов на военных складах в г.Калиновка Винницкой области и начале саперных работ на них,

"Интенсивность взрывов на составах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация ячеек пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - сообщается на странице Генштаба в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

"Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки", - подчеркнули в Генштабе.