Калиновку патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано – Аброськин
Обстановка в Калиновке, где накануне начался пожар на арсенале боеприпасов, находится под полным контролем. Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.
В.Аброськин подчеркнул, что Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Первый замглавы Нацполиции написал, что эвакуация местных жителей продолжается.