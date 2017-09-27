События

08:40 27.09.2017

Калиновку патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано – Аброськин

Обстановка в Калиновке, где накануне начался пожар на арсенале боеприпасов, находится под полным контролем. Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

В.Аброськин подчеркнул, что Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Первый замглавы Нацполиции написал, что эвакуация местных жителей продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

С Калиновского и Винницкого районов эвакуировано около 30 тыс человек, травмирован один – ГСЧС

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ранен – штаб

Как минимум двое жителей пострадали на пожаре в Калиновке – СМИ

На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Тиллерсон едет в Китай, обсудит северокорейскую проблему

Пожар в Калиновке не повлиял на транзит газа – Минэнергоугля

Возле Калиновки выполняется тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала – Генштаб

В Хмельницком в мусорном контейнере найден пакет с 8,3 кг ртути, утечки не было – ГСЧС

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, к месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Парты, письменные столы на price.ua
РЕКЛАМА