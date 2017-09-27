Тиллерсон едет в Китай, обсудит северокорейскую проблему

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг-пятницу нанесет визит в Китай, который станет уже вторым в этом году, сообщила на брифинге представитель Госдепа Хизер Нойрерт.

Вашингтон добивается от Пекина, чтобы тот оказал давление на КНДР для снижения напряженности вокруг северокорейской ядерной программы.

Р.Тиллерсон заявил во вторник о необходимости дипломатических шагов в отношениях с КНДР. В то же время между Вашингтоном и Пхеньяном продолжается словесная война.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что готов, если это потребуется, применить военную силу для решения проблемы КНДР.

"Мы полностью готовы к этому варианту (к применению силы - ИФ). Этот вариант не является предпочтительным, и он привел бы к огромным разрушениям для КНДР", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.

По мнению Д.Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын "совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить".

Президент США отметил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься решением кризиса вокруг КНДР.

"Я получил в наследство полную неразбериху (в том, что касается КНДР - ИФ). Но я наведу порядок", - заявил Д.Трамп.

Д.Трамп призвал к международное сообщество к изоляции КНДР, а также поблагодарил Совет безопасности ООН и, в частности, Китай за принятие ограничительных мер в отношении Пхеньяна и ограничение отношений в банковской сфере.

Визит Р.Тиллерсона в Китай должен также подготовить поездку в Пекин президента Трампа позже в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал проблему двусторонней торговли с Китаем. Так, 15 августа лидер США подписал несколько указов, поручив торгпреду Роберту Лайтхайзеру начать расследование торгово-экономических действий Китая, включая передачу технологий и другие аспекты в области интеллектуальной собственности.

Этот шаг США вызвал обеспокоенность общественности, так как он может нанести ущерб китайско-американским торгово-экономическим отношениям, отмечает агентство "Синьхуа".

Д.Трамп заявил, что для гарантирования "принципов справедливости и паритета в торговле" он уполномочил торгового представителя США рассматривать все доступные варианты.

Белый дом "предпринимает твердые шаги, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности американских компаний и, что очень важно, американских рабочих", сказал также он. "Вашингтон больше не будет закрывать глаза", - добавил президент.

Ранее аналитики уже говорили о том, что Р.Лайтхайзер начнет расследование против КНР в рамках 301 раздела Закона о торговле от 1974 года. После создания Всемирной торговой организации в 1995 году этот законодательный акт редко использовался. Он дает возможность американскому президенту инициировать односторонние санкции в отношении торговых партнеров.