События

08:02 27.09.2017

Возле Калиновки выполняется тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала – Генштаб

На территории складов боеприпасов возле Калиновки (Винницкая обл.) продолжается проведение мероприятий по локализации пожара, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В Винницкой области, на складах вооружения Вооруженных сил Украины, продолжается проведение мероприятий по локализации пожара, выполняется тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром.

В Генштабе подчеркнули, что к локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлена дополнительная спецтехника. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции Калиновка от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на ст. Винница.

Вместе с тем, военная часть, арсенал которой из-за пожара детонирует, обесточена.

"Военная часть обесточена. Личный состав арсенала находится в укрытиях", сообщили в штабе.

В информации также говорится, что в течение ночи эвакуированы почти 22 тыс гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих.

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Интерфакс-Украина
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