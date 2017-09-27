В Хмельницком в мусорном контейнере найден пакет с 8,3 кг ртути, утечки не было – ГСЧС

В городе Хмельницком в одном из мусорных контейнеров обнаружен пакет, в котором находилось 8,3 кг ртути.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области, сообщение от местного жителя о подозрительном пакете в мусорном контейнере поступило спасателям 25 сентября в 17:00.

По указанному адресу выехала группа аварийно–спасательного отряда специального назначения облуправления ГСЧС на передвижной химико-радиометрической лаборатории. "Спасатели произвели осмотр пакета и установили, что он содержит герметически замотанную металлическую ртуть весом 8300 грамм. Пакет с опасным содержанием был перемещен на склад временного хранения аварийно-спасательного отряда г.Хмельницкого. На месте обнаружения пакета разлив ртути не обнаружен", - говорится в сообщении.

К проведению работ привлекались четыре человека личного состава и одна единица спецтехники.