ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, к месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов - ГСЧС

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны возле Калиновки в Винницкой области всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 195 человек личного состава и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Минстераства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" – 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Также к месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 54 человека и 22 единицы техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек и 30 единиц техники.

Вместе с тем закрыто движения всех видов транспорта, в том числе: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки.

Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с.Дорожное, с.Медведка, с.Лавровка.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа под руководством и.о. главы ГСЧС Руслана Билошицкого.

На 8.00 27 сентября запланировано проведение внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки (Винницкая обл.). Осуществлено оповещение жителей Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). Осуществляется эвакуация населения.