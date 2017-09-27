События

07:17 27.09.2017

С Калиновского и Винницкого районов эвакуировано около 30 тыс человек, травмирован один – ГСЧС

С территории Винницкого и Калиновского районов Винницкой области, в связи с пожаром на складе боеприпасов, эвакуировано около 30 тыс жителей, один пострадавший госпитализирован, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 6:00 по Калиновскому району эвакуированы 28,3 тыс человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 тыс человек, из сборных эвакопунктов – 8,3 тыс человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных в городские больницы Винницы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Спасатели уточняют, что с Винницкого района проведена эвакуация 1366 жителей. Размещение эвакуированного населения осуществляется в Винницкой районной больнице (г..Винница).

По предварительной информации травмирован 1 человек. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Винницкую Центральную районную больницу.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Как сообщалось, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки (Винницкая обл.). Осуществлено оповещение жителей Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка). Осуществляется эвакуация населения.

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