Кабмин 27 сентября намерен утвердить порядок продажи арестованных активов на электронных торгах и план мер по развитию гражданского образования до 2021

Кабинет министров Украины на заседании 27 сентября намерен утвердить порядок реализации арестованных активов на электронных торгах и план мероприятий по развитию гражданского образования на 2017-2021 годы.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук и министр образования и науки Лилия Гриневич.

Кабмин намерен согласовать контракт с членом правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгением Кравцовым и назначить первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива представителем Кабмина в наблюдательном совете Совета бизнес-омбудсмена.

Планируется одобрить подписание соглашения с правительством Туреции о взаимном содействии и защите инвестиций.

Правительство намерено утвердить положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.