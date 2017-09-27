Нацполиция и Нацгвардия обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах – полицейские

Сотрудники Национальной полиции и бойцы Национальной Гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок на территории Калиновки и близлежащих сел, а также помогают эвакуировать жителей, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"На службе по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории (Винницкой – ИФ) области находятся почти три тысячи правоохранителей. По состоянию на 3.00 информации о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступало. Полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и порядок, а также защиту от мародеров имущества эвакуированных жителей Калиновки и близлежащих сел", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Правоохранители подчеркнули, что с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей накануне в Калиновка Винницкой области, на месте развернул свою деятельность Ситуационный центр областной полиции.

"На охрану публичной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винничины, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", – уточнили в Нацполиции Украины.

Полицией организована работа 46 блокпостов - для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта - в радиусе 50 км от центра с. Калиновка.

На базе подразделений полиции Житомирской, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областей сформированы резервы личного состава для оказания помощи полиции Винницкой области.

"В период времени с 21.45 26 сентября по 4.00 27 сентября по Журналу единого учета Калиновского отдела полиции поступило почти 200 сообщений о событиях, связанных с взрывами, и по эвакуации гражданского населения. По состоянию на 3.00 27 сентября сообщение о пострадавших в результате взрывов не поступали", уточнили правоохранители.

Кроме того, полиция, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных сил Украины обеспечивают эвакуацию жителей Калиновки и близлежащих сел. По состоянию на 3.15 уже эвакуировано около 28 тыс человек 8 тыс из которых - с помощью транспорта, предоставленного местными властями.

В Нацполиции напомнили, что полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и порядок, а также защиту от мародеров имущества жителей Калиновки и близлежащих сел, эвакуированных в результате взрывов на территории одной из воинских частей.