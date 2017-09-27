За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ранен – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Уже по типовой тактике российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций в период после 18.00… Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видам гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность боевиков. В результате этого противостояния, около 18.00, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометный обстрелами оказались укрепления ВСУ у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении боевики также применяли гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП били в районе Гнутово.

На луганском направлении боевики дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.