Украинские пограничники в Житомирской области предотвратили незаконный демонтаж и вывоз дорожных плит вблизи зоны отчуждения ЧАЭС

В понедельник неподалеку от села Максимовичи Киевской области, пограничники отряда "Млачевка" обнаружили и предотвратили незаконный демонтаж и вывоз дорожных плит по поддельным документам из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время проверки документов на груз и права проведения демонтажных работ, правоохранители обнаружили признаки их частичной подделки. Представители местной власти, которая является балансодержателем автодороги, каких-либо разрешений на проведение работ не предоставляли", - проинформировали в ГПСУ.

Используя оперативную информацию, пограничный отряд, обнаружил и задержал два транспортных средства и четырех человек – жителей Киева и Иванкова, проводивших незаконный демонтаж и погрузку дорожных плит. Транспорт и плиты переданы Национальной полиции.

Также, пограничники составили и передали в полицию информацию о составе уголовного преступления по ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", ст. 91 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", и по ст.185 "Кража".