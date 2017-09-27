Крымские пограничники планируют закупить 50-километровый забор за $3,7 млн

Пограничное управление Крыма объявило конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километров, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет порядка $3,7 млн. Источником финансирования электронного аукциона является федеральный бюджет России.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября этого года. Аукцион намечен на 16 октября.

"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - отмечается в документах к закупке.

Высота инженерного заграждения над землей составит 2,1 м, заглубление в грунт - 0,3 м.

Забор должен легко монтироваться и затруднять попытки перелезть его.

Где именно в Крыму будет установлено заграждение, в документах не указано.

Срок поставки товара - до 20 ноября. Срок выполнения работ - до 20 декабря.

Место доставки - Красноперекопский район на севере Крыма. Тем временем, погрануправление ФСБ по региону не комментирует информацию о месте установки забора, сказал "Интерфаксу" его представитель. "Пока никаких комментариев по данному поводу", - сказал собеседник.