События

04:55 27.09.2017

Гройсман попросил винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к винничанам с просьбой оказать помощь и поддержку эвакуированным с территории прилегающей к зоне взрывов в Калиновке.

"Обращаюсь к винничанам. Прежде всего, прошу сохранять спокойствие. В населенных пунктах, которые находятся в зоне возможного поражения, жители эвакуированы. ГСЧС и полиция продолжает проверять, там остались люди. Город Винница находится за пределами возможной зоны поражения. В городе развернуты пункты для временного размещения эвакуированных с территорий, прилегающих к зоне взрывов. Прошу винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается", – написал В.Гройсман на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Он подчеркнул, что работы по локализации огня продолжаются.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно быстрее локализовать зону возгорания", подытожил премьер-министр.

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