ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, один самолет, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны возле Калиновки в Винницкой области всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 195 человек личного состава и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ДСНС - 195 человек личного состава и 49 единиц техники (в т.ч. самолет АН-32 П), Национальной полиции – 270 человек личного состава и 60 единиц техники, Национальной гвардии Украины – 136 человек личного состава и 29 единиц техники, Министерства обороны Украины – 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" – 3 пожарных поезда. Кроме того, на месте работают 30 медиков и 10 карет скорой помощи", – говорится в сообщении на сайте ведомства состоянием на 4.14 среды.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа под руководством и.о. главы ГСЧС Руслана Билошицкого.