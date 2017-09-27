События

04:24 27.09.2017

У харьковчанина изъято 14 кг марихуаны, которую он выращивал на приусадебном участке – полиция

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Московского отдела полиции Харькова обнаружили и изъяли более 14 кг марихуаны по месту жительства 52-летнего жителя города.

"В ходе обыска на территории домовладения в помещении гаража полицейские обнаружили бумажный сверток с измельченной сухой веществом растительного происхождения с характерным запахом, похожим на каннабис, весом около 50 граммов, самодельное устройство для употребления каннабиса, металлическое сито с остатками измельченного вещества. А на чердаке домовладения - 14 килограммов марихуаны", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Кроме того, на приусадебном участке правоохранители обнаружили незаконный посев конопли.

По данным полиции, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет порядка 250 тыс.грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, один самолет, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Как минимум двое жителей пострадали на пожаре в Калиновке – СМИ

На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 1255 человек и 47 единиц техники, 1000 нацгвардейцев, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман попросил винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается

На складах в Калиновке не было химвеществ, взрываются танковые боеприпасы – Генштаб

Трамп не хотел бы увидеть отделение Каталонии от Испании

Все службы работают слаженно, ситуация контролируемая, ключевая задача - позаботиться о людях – Гройсман

Глава Винницкой ОГА попросил жителей Винницкой области не использовать не проверенную информацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА