У харьковчанина изъято 14 кг марихуаны, которую он выращивал на приусадебном участке – полиция

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Московского отдела полиции Харькова обнаружили и изъяли более 14 кг марихуаны по месту жительства 52-летнего жителя города.

"В ходе обыска на территории домовладения в помещении гаража полицейские обнаружили бумажный сверток с измельченной сухой веществом растительного происхождения с характерным запахом, похожим на каннабис, весом около 50 граммов, самодельное устройство для употребления каннабиса, металлическое сито с остатками измельченного вещества. А на чердаке домовладения - 14 килограммов марихуаны", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Кроме того, на приусадебном участке правоохранители обнаружили незаконный посев конопли.

По данным полиции, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет порядка 250 тыс.грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.