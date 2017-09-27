События

04:02 27.09.2017

На складах в Калиновке не было химвеществ, взрываются танковые боеприпасы – Генштаб

На складе в Калиновке не хранились никакие виды химических веществ, взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов, заявил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире "112 Украина" в ночь на среду.

"У меня есть информация, что подрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", - сказал он.

При этом руководитель пресс-службы Генштаба опроверг информацию о якобы хранившихся в Калиновке химических веществах как "не соответствующую действительности".

Вместе с тем, Б.Сеник подчеркнул, что отвечать за случившееся будет командир части.

"Если это воинская часть, то ответственность несет, конечно, командир части. Но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, один самолет, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Как минимум двое жителей пострадали на пожаре в Калиновке – СМИ

На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 1255 человек и 47 единиц техники, 1000 нацгвардейцев, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман попросил винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается

У харьковчанина изъято 14 кг марихуаны, которую он выращивал на приусадебном участке – полиция

Трамп не хотел бы увидеть отделение Каталонии от Испании

Все службы работают слаженно, ситуация контролируемая, ключевая задача - позаботиться о людях – Гройсман

Глава Винницкой ОГА попросил жителей Винницкой области не использовать не проверенную информацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5780.html
РЕКЛАМА