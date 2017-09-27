На складах в Калиновке не было химвеществ, взрываются танковые боеприпасы – Генштаб

На складе в Калиновке не хранились никакие виды химических веществ, взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов, заявил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире "112 Украина" в ночь на среду.

"У меня есть информация, что подрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", - сказал он.

При этом руководитель пресс-службы Генштаба опроверг информацию о якобы хранившихся в Калиновке химических веществах как "не соответствующую действительности".

Вместе с тем, Б.Сеник подчеркнул, что отвечать за случившееся будет командир части.

"Если это воинская часть, то ответственность несет, конечно, командир части. Но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло".