Как минимум двое жителей пострадали на пожаре в Калиновке – СМИ

По меньшей мере две местных жительницы пострадали на пожаре в Калиновке (Винницкая обл.), сообщает "Громадське".

"Есть информация о двух раненых. У одной травма головы, у второй - травма бедра", – говорится в сообщении на сайте новостного портала в ночь на среду.

В информации уточняется, что спасатели оказали помощь двум женщинам с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

"Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в Стрижавке доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой", - уточняется в сообщении.

Кроме того, с места событий констатируется, что Калиновка эвакуирована.

"Сейчас Калиновка эвакуирована. Об этом подтверждают в полиции. Я сейчас здесь, на блокпосту, выезжают пустые автобусы. Журналистов туда не пускают. Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было", - цитируют активиста общественного движения "Волна" Анатолия Банаха на "Громадське".