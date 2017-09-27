События

03:07 27.09.2017

Глава Винницкой ОГА попросил жителей Винницкой области не использовать не проверенную информацию

Глава Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий попросил жителей области использовать информацию оперативного штаба

"Ситуация непростая, работают все службы по стабилизации ситуации. Развернут оперативный штаб. Осуществляем комплексную эвакуацию в пределах зоны 5 километров. Спасибо людям прилегающих территорий за мужество и понимание ситуации. Осуществляется комплекс мероприятий по локализации источника возгорания. Просьба к активным участникам социальных сетей не пользоваться не проверенной информацией. Оперативный штаб обеспечит постоянным информированием. Прошу обеспечить спокойствие и понимание", написал В.Коровий на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Как сообщалось, во вторник 26 сентября в 22.00 на крупнейшем складе боеприпасов Вооруженных Сил Украины № 48 произошли взрывы. Дороги подъезда заблокированы полицией и нацгвардией, проводится эвакуация населения близлежащих населенных пунктов.

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Интерфакс-Украина
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