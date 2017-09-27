На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

Пожар на территории военной части возле Калиновки (Винницкая обл.) охватил 10 процентов общей площади арсенала. На половине охваченных огнем площадей боеприпасов нет, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На складах вооружения Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на среду.

На месте происшествия работает оперативная группа Генерального штаба и Минобороны.

Подчеркивается, что подразделения Нацгвардии и Нацполиции Украины, во взаимодействии с местными органами власти, проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.