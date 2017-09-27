На место пожара в Калиновке прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ

На месте пожара на военном складе в Калиновке (Винницкая обл.) работают сотрудники Службы Безопасности Украины во главе с главой ведомства Василием Грицаком, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами работает на месте пожара на военных складах н.п. Калиновка Винницкой… на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата во главе с главой СБУ Василий Грицак", – говорится в сообщении на сайте ведомства в ночь на среду.

В СБУ отмечают, что в настоящее время работа следователей осложнена тем, что пожар еще не локализован. "После исследования всех обстоятельств инцидента будет принято решение о окончательной правовой квалификации чрезвычайного происшествия", подтвердили в спецслужбе.