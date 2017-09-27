Информации о пострадавших от детонации боеприпасов на складе в Калиновке нет, заявили в Генштабе

По предварительным данным пострадавших в результате детонации боеприпасов на военном складе в с.Калиновке Винницкой области нет, сообщил руководитель управлению по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Богдан Сеник.

"Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент", - сказал Б.Сеник в эфире телеканала "112 Украина" в среду ночью.

Причина чрезвычайного происшествия уточняется, отметил он.