Трасса Винница-Киев перекрыта с целью недопущения скопления автомобилей

В связи со взрывами на крупнейшем складе боеприпасов Вооруженных сил Украины возле Калиновки и с целью не допустить автомобильных пробок трасса Винница-Киев перекрыта, информирует 112 канал.

"Перекрыто движение на трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский", говорится на сайте 112 телеканала в ночь на среду.

Кроме того, в Службе автомобильных дорог Винницкой области уточнили маршруты объезда.

"В направлении Киев – Винница: в направлении Винницы со стороны Киева. Киев - Бердичев - Хмельник - выезд на М-12 (направление Винница – Хмельницкий). В направлении. Киев со стороны Винницы - М-12 (Немировская шоссе) - Липовец - Погребище - Сквира – Киев; в направлении Киев со стороны Винницы М-12 (Хмельницкое шоссе) - Литин - Хмельник - Бердичев – Киев", сообщается на странице службы в Фейсбук.

О дальнейших изменениях в движении в Службе автомобильных дорог области обещают сообщить дополнительно.