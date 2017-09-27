Для эвакуации жителей Калиновки, Сальника и Павловки организовано 4 пункта сбора - Винницкая ОГА

Винницкая областная государственная администрация просит жителей Калиновки, Сальника и Павловки прибыть в пункты сбора для эвакуации.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Винницкой ОГА, в Калиновке пункт сбора №1 – на площади у Калиновского технологического техникума; пункт сбора №2 – район и дом культуры.

Пункт сбора №3 – в с. Сальник в доме культуры.

Пункт сбора №4 – в с.Павловка в доме культуры.

"Просьба жителей организовано прибыть в пункты сбора до момента прибытия транспорта находиться в укрытии", - сказано в сообщении.