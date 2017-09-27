События

01:34 27.09.2017

Пожар возле Калиновки тушат пожарные танки, более 150 пожарных и почти 40 единиц спецтехники – ГСЧС

Для локализации пожара на военной базе возле Калиновки (Винницкая обл.) направлен сводный отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте происшествия для тушения пожара всего привлечено от военной части 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС, сформирован сводный отряд в количестве 155 человек личного состава и 39 единиц техники", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в ночь на среду.

В информации говорится о закрытии движения для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев - Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко - Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 50 км от центра г.Калиновка.

Вместе с тем, к месту происшествия выехала мобильно-оперативная группа под руководством директора департамента гражданской защиты Н.Маюрова.

В ГСЧС напомнили, что 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины вблизи пгт Калиновка. Осуществлен оповещения жителей пгт Калиновка и населенных пунктов в 10 километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижей) в населенных пунктах проживает около 25 тыс. Человек. Осуществляется эвакуация населения.

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Интерфакс-Украина
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