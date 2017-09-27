События

00:43 27.09.2017

Полиция и нацгвардия обеспечивают безопасность населения возле Калиновки, где происходят взрывы на военных складах – полицейские

Под Калиновкой (Винницкая обл.) полиция и национальная гвардия, перекрыли въезды, осуществляют эвакуацию местных жителей близлежащих сел и охраняют имущество населения от мародеров, информируют в сообщении пресс-центра Национальной полиции во вторник вечером.

"По приказу и.о. главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлен заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли работники аппарата Нацполиции", подчеркнули в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, во вторник, 26 сентября в 21.50 в Калиновский отдел Винницкой области поступило сообщение о взрывах боеприпасов на территории военных частей.

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Интерфакс-Украина
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