События

00:42 27.09.2017

Винница не попадает в зону поражения вследствие детонации боеприпасов в Калиновке, успокаивают горожан в горсовете

Территория города Винница не попадает в зону поражения от взрывов боеприпасов на складах в Калиновке, информирует отдел по вопросам чрезвычайных ситуация, мобилизационной и оборонной работы и режима секретности Винницкого городского совета.

"В городе Калиновка на складах вооружения и боеприпасов возник пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Доводим вашему сведению, что территория города Винница в зону поражения боеприпасов на складах не подпадает", - сказано в сообщении, опубликовано в ночь на среду на сайте Винницкого горсовета.

Горожан также призывают сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами.

"Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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