Винница не попадает в зону поражения вследствие детонации боеприпасов в Калиновке, успокаивают горожан в горсовете

Территория города Винница не попадает в зону поражения от взрывов боеприпасов на складах в Калиновке, информирует отдел по вопросам чрезвычайных ситуация, мобилизационной и оборонной работы и режима секретности Винницкого городского совета.

"В городе Калиновка на складах вооружения и боеприпасов возник пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Доводим вашему сведению, что территория города Винница в зону поражения боеприпасов на складах не подпадает", - сказано в сообщении, опубликовано в ночь на среду на сайте Винницкого горсовета.

Горожан также призывают сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами.

"Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - сказано в сообщении.