Возле Винницы горят склады, где хранятся системы залпового огня, население соседних поселков эвакуируют – СМИ

В 48 арсенале воинской части Калиновского района (Винницкая обл.) взрываются артиллерийские склады, где хранятся системы залпового огня, сообщили на "112.Украина".

"На складах в с.Сальник хранятся ракеты системы залпового огня", – сообщили в прямом эфире на телеканале во вторник вечером.

По словам очевидцев, осколки долетают и до Винницы.

"На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов, условно 10 тыс вагонов, на площади 60 га. Среди них – ракеты системы залпового огня смерч, ураган и град", говорится в сообщении, которое местные жители получает по сервису Вайбер.

Также сообщается, что началась эвакуация с.Сальник.