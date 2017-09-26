Возле Винницы горят склады боеприпасов и оружия

В военной части Калиновского района (Винницкая обл.) из-за пожара происходят взрывы на складах с боеприпасами и оружием, сообщает "112.Украина".

"Пожар происходит на территории военной части "Ягуар". Взрывы начались около 22.30… за 25 км от областного центра", – сообщили в прямом эфире на телеканале во вторник вечером.

На интернет ресурсе "Моя Винница" уточнили, что все дороги перекрыты.

"Склады в Сальнике Калиновского района горят. Дорога перекрыта. Поезда стоят. Вспышки слышать и видно из Винницы!", сообщает интернет-ресурс.

Видео пожара и взрывов