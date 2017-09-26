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22:05 26.09.2017

Штаб АТО опровергает заявления боевиков об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

Информация, распространяемая представителями отдельных районов Донецкой области (ОРДО) о том, что, в понедельник, 25 сентября, Вооруженные силы Украины обстреляли г.Докучаевск на донецком направлении, является недостоверной, сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие обвинения безосновательны, ведь на этом направлении наблюдательные посты украинской стороны СЦКК никаких обстрелов не зафиксировали", - говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook во вторник вечером.

В СЦКК сообщают, что представители ОРДО распространяют информацию о том, что обстрел якобы производился из минометов калибра 120мм и вооружения БМП, в результате чего были повреждены наблюдательный пункт российских офицеров СЦКК, находящийся в здании гостиницы "Мечта" на улице Независимости, 16, кроме того, под огонь ВСУ якобы попало вероятное место размещения патрульной базы СММ ОБСЕ в Докучаевске.

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Интерфакс-Украина
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