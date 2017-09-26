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21:30 26.09.2017

Трамп призвал к изоляции КНДР и поблагодарил Совбез ООН за санкции против Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал к созданию международным сообществом изоляции КНДР, а также поблагодарил Совет безопасности ООН и, в частности, Китай за принятие ограничительных мер в отношении Пхеньяна и ограничение отношений в банковской сфере.

"Это время для всех ответственных стран объединить силы, чтобы изолировать северокорейскую угрозу. Разработка КНДР ядерной и ракетной программ угрожает всеми миру потерями жизней, которые даже трудно себе вообразить", - заявил Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

"Все страны должны действовать сейчас, чтобы убедиться в том, что северокорейский режим проведет денуклеаризацию", - отметил он.

Д.Трамп также выразил благодарность Совбезу ООН за принятие резолюций в отношении Пхеньяна, а также Китаю и его лидеру Си Цзиньпину за "разрыв банковских отношений с КНДР, за то, что люди не могли себе представить два месяца назад".

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