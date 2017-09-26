В Марьинке ремонта требуют 600 частных домов, 35 нужно отстроить от фундамента

В г.Марьинка Донецкой области завершено восстановление семи многоэтажных жилых домов, всего за счет областного бюджета планируется провести работы по двадцати, сообщает заявляет Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Марьинке проинспектировал состояние выполнения работ по восстановлению поврежденных квартир в многоэтажных жилых домах. За счет областного бюджета планируем провести работы по 20 объектам, пока что завершили 7… Не начались работы или выполнен незначительный объем работ по 10 жилым домам… Срочно выполняются кровельные работы по дому №37 на улице Заводской", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом он подчеркнул, что острой остается проблема восстановления частного жилья, поскольку "закон нам не позволяет выделять на это средства". "Ремонта лишь в Марьинке требует 600 частных домов, 35 из них нужно отстраивать от фундамента (5 из них уже взяли в работу международные организации - Датский совет по вопросам беженцев и "Человек в беде", за что им большая благодарность)", - рассказал глава обладминистрации.

"В вопросе восстановления частного жилья мы пошли по такому пути: выделили 27 млн грн на строительные материалы, из числа работников ГСЧС сформировали ремонтные бригады и начали таким образом восстанавливать - по такому принципу уже работаем по Авдеевке, скоро будем в Марьинке и Красногоровке. Потому что частных подрядчиков найти на работы по таким объектам крайне трудно, и благодарю тех, кто все же берется за выполнение таких нужных людям работ", - добавил П.Жебривский.