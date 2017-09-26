Киевсовет согласовал выделение 400 млн грн на Подольский мостовой переход

Киевский городской совет на пленарном заседании во вторник внес изменения в бюджет и программу социально-экономического развития города на 2017 год, направив дополнительные средства на социальную защиту киевлян и развитие транспорта.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в частности, депутаты согласовали выделение 400 млн грн на строительство Подольского мостового перехода через Днепр. 14 млн грн было выделено на реконструкцию сети скоростного рельсового транспорта и 5 млн грн на реконструкцию троллейбусной линии от Троещины до Севастопольской площади.

"В рамках корректировки мы выделили более полутора миллиардов гривень на социальную защиту киевлян. Средства направят на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию малых групповых домов, строительство и приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Одну из наибольших сумм также выделили на развитие транспорта в столице. Это 1,86 млрд грн. За эти средства планируем закупить новые современные трамваи, закупить камеры видеонаблюдения по программе "Электронная столица". Также предусмотренное финансирование введения электронного билета", - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Дополнительно на сферы образования и здравоохранения депутаты направили 176 млн грн и 114 млн грн соответственно.

Также изменения в программу соцэкономразвития предусматривают дополнительно 6,5 млн грн на ремонт спортзалов в образовательных учебных заведениях. Также предусмотрены средства на ремонт кинотеатров "Краков", "Старт" и "Лейпциг".

В Киевгорсовете отмечают, что выделение дополнительных средств стало возможным благодаря увеличению доходной части городского бюджета почти на 4 млрд грн - в основном за счет субвенции из госбюджета и увеличения доходов города.

Как сообщалось, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена.

Победителем прошедшего 31 марта открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна завершить в 2017 году. По планам руководства города, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.