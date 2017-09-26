В киевском метрополитене почти через день полиция изымает оружие и взрывчатку

Десятки пистолетов, автоматы, винтовки и гранатомет изъяла полиция Киева в ходе практического этапа операции "Оружие и взрывчатка", которая проходит с 3 сентября этого года, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"С 3 сентября проходит операция "Оружие и взрывчатка". Мы изымаем очень много оружия, усилили проверки, в частности, в метрополитене", - сказал А.Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, изымается оружие, которое везут военнослужащие из зоны АТО, у людей, которые готовились к совершению преступлений, у тех, кто уже совершил преступление. "Мы задержали человека за совершение разбойного нападения, провели у него дома обыск и изъяли гранаты, оборудование для изготовления патронов", - рассказал начальник полиции Киева.

"Практически через день изымаем патроны, гранаты, взрывчатку. Я уже не говорю о наркотиках, холодном оружии. Одна из задач этой операции, в том числе, - это изъятие оружия в общественных местах", - сказал А.Крищенко.

По его словам, на транснациональные группировки, торгующие оружием, сотрудники полиции в ходе проведения операции не выходили, но на минувшей неделе задержали совместно с СБУ группу, у которой изъяли арсенал оружия и боеприпасов, а также оборудование для переработки оружия и внесения изменений в маркировку.

А.Крищенко сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в ходе операции изъято 2 автомата, 23 пистолета, 3 винтовки, один гранатомет, более 4 тысяч патронов, 14 гранат, два взрывных устройства.