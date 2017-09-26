Гужва сообщил, что следствие по обвинению его в вымогательстве закончено

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько денег за неразмещение материалов о нем.

"Теперь его (дело – ИФ) форсированными темпами будут отправлять в суд, параллельно занимаясь поиском судьи, который был бы готов вынести нужный власти приговор", - написал И.Гужва во вторник на своей странице в Facebook.

Он также заявляет, что в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу. "Его шьют с горем пополам еще с весны. Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов. Нужно было не 5%, а почему-то 18%. Почему – они сами не сильно понимают. Но приказали "что-то найти". Вот они и нашли. При том, что три года прошло с момента подачи мною налоговой декларации, где были указаны эти дивиденды. Никаких претензий с тех пор не было, и вдруг они появились", - пояснил главред "Страны.ua".

И.Гужва утверждает, что против него "фабрикуется" уже 5 дел, и занимаются этим все существующие в Украине силовые ведомства.

Как сообщалось, 24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн. 26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог. 27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

29 июня прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде залога, потребовав увеличить журналисту размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн грн. 14 июля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева относительно размера залога И.Гужве.

22 августа Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения И.Гужве в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога до 22 сентября текущего года.

И.Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.