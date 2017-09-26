Климкин про закон об образовании: Нужно сесть вместе и сделать так, чтобы людям было лучше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что как противники, так и сторонники нового закона Украины "Об образовании" должны вместе обсудить, как сделать его действие максимально выгодным для населения.

"Считаю, что стейтментов о новом законе об образовании прозвучало достаточно. Причем с обеих сторон. Все заявления - о политике, а не о людях. Должны сесть вместе и сделать так, чтобы людям было лучше. Чтобы каждый чувствовал себя дома", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

П.Климкин в ответ на это заявил, что власти Украины работают над вопросом обеспечения максимального комфорта соотечественников венгерского происхождения ввиду вступления в силу закона об образовании.