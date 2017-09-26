В деле о покушении на Осмаева и Окуеву пока нет предпосылок для выхода на заказчика преступления

Уголовное производство о покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву готовится к передаче в суд, по нему проходит только один обвиняемый, отмечает заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Дело готовится к передаче в суд, будет согласован обвинительный акт", - сказал начальник полиции Киева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Крищенко, в деле по-прежнему только один обвиняемый. "Он отказывается от всего, говорит, что чуть ли не его самого хотели убить. Но обстоятельствами дела его слова пока не подтверждаются", - сказал руководитель главка.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то предпосылки выйти на заказчика преступления, А.Крищенко сказал: "Нет, на заказчиков – нет. Версии отрабатываются, но пока что он один обвиняемый по делу".

Как сообщалось, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", А.Осмаева и А.Окуеву.

Нападавший мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече. "Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - говорилось в сообщении полиции.

Оба мужчины были госпитализированы с многочисленными огнестрельными ранениями в одну из больниц Киева. Позже столичный суд избрал меру подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.

По состоянию на утро 2 июня оба пострадавших находились в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №17, на искусственной вентиляции легких. По словам главврача больницы Владимира Галика, состояние здоровья А.Осмаева и совершившего на него покушение лица оценивалось как стабильное с некоторой позитивной динамикой.

8 июня А.Осмаев выписался из больницы.