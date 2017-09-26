Шкиряк призывает политиков и чиновников не отвечать на звонки незнакомых журналистов

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявляет о имеющейся в его распоряжении информации о подготовке российскими спецслужбами массовой телефонной атаки российских пранкеров против высших государственных должностных лиц Украины.

"По имеющимся оперативным данным, в ближайшее время спецслужбы РФ готовят массированную телефонную троллинг-атаку российских пранкеров на высших государственных должностных лиц Украины, народных депутатов (как от власти, так и от оппозиции), представителей руководства правоохранительных органов, госчиновников различного уровня, судей и адвокатов фигурантов резонансных дел, известных телеведущих, общественных деятелей, медиа-экспертов, журналистов и других публичных лиц", - написал З.Шкиряк в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Советник главы МВД Украины отметил, что провокаторы могут представляться кем угодно: от журналистов ведущих украинских СМИ, до чьих-то помощников и секретарей, а также высшими должностными лицами или служащими различных министерств, ведомств и т.д.

По его словам, вопросы и предложения могут быть разными, поскольку основная задача пранкеров – любой ценой втянуть "объект" в дискуссию и записать разговор с возможностью дальнейшей компиляции, монтажа и фальсификации очередных информационных вбросов.

"Цель этой запланированной провокации - попытка масс-медийной дискредитации действующей украинской власти, членов правительства, народных депутатов (независимо от политической составляющей), активистов общественного сектора, и тому подобное", - написал З.Шкиряк.

В связи с этим он опубликовал рекомендации возможным объектам подобной атаки: "Не вступать в разговоры и диалог с незнакомыми людьми! Обязательно проверять и идентифицировать лицо, которое звонит, особенно если это какие-то незнакомые и неизвестные вам "журналисты" и т.д… Кроме того, стоит быть осторожным с перепиской в мессенджерах и соцсетях с неизвестными людьми. Ваши скриншоты, также могут использовать в провокационных целях".

Советник главы МВД отметил, что для этой спецоперации, ФСБ России привлекает значительные технические и финансовые ресурсы и целую "фабрику ботов" и подготовленных пранкеров. "Они действуют очень профессионально и прошли соответствующую подготовку, включая имитацию голосов украинских политических деятелей. Собственно, для РФ это один из весомых элементов гибридной войны против Украины. Наша общая задача – действовать на опережение, не допустить и свести на нет планы агрессора", - добавил З.Шкиряк.