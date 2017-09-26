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18:37 26.09.2017

Убийство с целью наживы является основной версией убийства главы правления "Киевоблэнерго" Полывяного

Правоохранители Киевской области в качестве основной отрабатывают как основную версию убийства главы правления АО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного убийство с целью наживы, однако прорабатываются и другие версии.

"Основная версия убийства главы правления "Киевоблэнерго" - убийство с целью наживы. Но отрабатываются и другие версии, в частности, его профессиональная деятельность", - сказал во вторник агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, злоумышленников могло заинтересовать материальное положение потерпевшего.

Как сообщалось, вечером 24 сентября неизвестные лица напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в Белогородке, нанесли телесные повреждения хозяину и его жене, в результате чего от полученных травм И.Полывяный скончался.

И.Полывянный работал главой правления "Киеоблэнерго" с января 2015 года, до этого также возглавлял "Одессаоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

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