Печерский суд обязал "Ощадбанк" предоставить информацию о счетах Януковича

Печерский районный суд Киева принял решение истребовать у "Ощадбанка Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находились на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича в этом государственном банке по состоянию на 10 ноября 2016 года.

Копию данного решения, принятого во вторник, разместил на своей странице в Facebook адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

Этим решением суд удовлетворил ходатайство адвоката, которое было подано в рамках рассмотрения дела по иску В.Януковича к "Ощадбанку Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-президент просит суд признать недостоверной и заставить опровергнуть информацию от главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного о том, что у В.Януковича на счетах в этом банке находится $1,15 млрд.