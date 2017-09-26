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18:31 26.09.2017

Печерский суд обязал "Ощадбанк" предоставить информацию о счетах Януковича

Печерский районный суд Киева принял решение истребовать у "Ощадбанка Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находились на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича в этом государственном банке по состоянию на 10 ноября 2016 года.

Копию данного решения, принятого во вторник, разместил на своей странице в Facebook адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

Этим решением суд удовлетворил ходатайство адвоката, которое было подано в рамках рассмотрения дела по иску В.Януковича к "Ощадбанку Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-президент просит суд признать недостоверной и заставить опровергнуть информацию от главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного о том, что у В.Януковича на счетах в этом банке находится $1,15 млрд.

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Интерфакс-Украина
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