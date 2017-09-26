Проект реконструкции театра на Подоле получил положительный вывод "Укргосбудэкспертизы"

Государственное предприятие (ГП) "Укргосбудэкспертиза" предоставило положительное экспертное заключение относительно проектной документации по проекту реконструкции зданий Киевского драматического театра на Подоле.

Как сообщила пресс-служба корпорации Roshen во вторник, экспертный отчет от 21 сентября 2017 года уже передан в Государственную архитектурно-строительную инспекцию для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

"По результатам рассмотрения проектной документации установлено, что она была разработана в соответствии с исходными данными на проектирование с соблюдением требований к прочности, надежности и долговечности объекта строительства, его эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, в том числе по соблюдению нормативов по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, санитарного и эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, техногенной безопасности и энергосбережения", - цитируется в сообщении заключение госэкспертизы.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

Генеральным проектировщиком проекта реконструкции киевского театра на Подоле выступило архитектурное бюро "Дроздов и партнеры".

Меценатом проекта выступила корпорация Roshen. По ее данным, инвестиции в реконструкцию театра составили 165 млн грн.

В марте 2017 года при департаменте градостроительства и архитектуры КГГА была создана рабочая группа (в составе 19 человек) по урегулированию ситуации вокруг нового фасада здания Театра на Подоле. Рабочая группа, в свою очередь, определила, что здание театра должно пройти две экспертизы.