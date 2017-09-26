События

16:16 26.09.2017

В Украине за 20 дней изъято более 600 единиц незаконного оружия и около 18 т взрывчатки

В Украине с 6 по 26 сентября из незаконного оборота изъято 672 единицы огнестрельного оружия, более 145 тыс. боеприпасов и 17,7 т взрывчатых веществ, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Нацполиции, всего за указанный период задокументировано почти 2 тыс. уголовных производств в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки. Из указанного количества противоправных посягательств раскрыто каждое пятое.

По словам А.Аброськина, в рамках мер, направленных на недопущение утечки оружия из зоны проведения антитеррористической операции, на блокпостах и стационарных постах сотрудники полиции проверили почти 211 тыс. транспортных средств, изъяли 441 единицы боеприпасов, 6 взрывных устройств, 6 единиц огнестрельного оружия и 1 кг взрывчатых веществ.

Также за время проведения мероприятий по изъятию из незаконного оборота оружия по месту жительства проверено 122,5 тыс. владельцев оружия и 997 объектов разрешительной системы.

По фактам нарушения правил хранения огнестрельного оружия почти 5 тыс. граждан привлечены к административной ответственности и 3,3 тыс. единиц оружия изъято.

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