Правозащитники выступают за отзыв из Рады законопроектов об обязательной публичной отчетности для общественных объединений

Правозащитные организации призывают отозвать из Верховной Рады законопроекты, которые устанавливают обязательную публичную отчетность для общественных объединений в Украине.

"Мы считаем, что такие дополнительные законодательные ограничения являются одним из шагов наступления. Мы видим, что было принято электронное декларирование для антикоррупционных активистов, которое было раскритиковано многими организациями, а теперь администрация президента и президент предлагают отменить это электронное декларирование для антикоррупционных активистов, но фактически ввести электронное декларирование для всех организаций", - сказала глава правления Центра информации по правам человека Татьяна Печончик на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

В заявлении 70 украинских неправительственных организаций, обнародованном на пресс-конференции, подчеркивается: "Законопроекты №№ 6674, 6675 возлагают на все общественные организации и физических лиц предпринимателей… неоправданные обязательства предоставлять дополнительную отчетность… объем отчетности для общественных организаций, которые предусматривают эти законопроекты, значительно превышает тот, который предусмотрен для бизнеса".

В заявлении отмечается, что общественные организации расценивают такую инициативу как вмешательство в их деятельность.

"Мы требуем от парламента немедленно отозвать законопроекты №№ 6674, 6675 от 10 июля 2017 года, а от президента Украины - выполнить свое обещание относительно отмены изменений в антикоррупционное законодательство от марта 2017 года", - говорится в документе.

Заместитель координатора организации "Крым-SOS" Евгения Андриюк добавила: "Мы не против прозрачности и отчетности, многие из нас это делают на добровольных основаниях… Мы не против изменений и совершенствования регулирования в этой области, но это должно быть четко обсуждено в гражданском обществе, чтобы это на самом деле было для тех целей, которые заявляются".

По словам Т.Печончик, информация, которую предполагается предоставлять согласно этим законопроектам, уже предоставляется общественными организациями государству.

"Они эту информацию знают. Поэтому мы считаем, что цель всей этой кампании заключается в том, чтобы дискредитировать организации таким образом, как это проходило в других странах, когда бросаются обвинения "посмотрите, они же тоже что-то скрывают, они, наверное, какие-то коррупционеры". Власть пытается фактически переключить внимание с коррупции, которая является до сих пор очень распространенной в Украине… на тех, кто пытается с ней бороться… Вся эта кампания является ничем иным, как банальной местью гражданскому обществу, под давлением которого в стране, хоть и со скрипом, но происходят какие-то реформы", - подытожила глава правления Центра информации по правам человека.