События

14:15 26.09.2017

Пожар на полигоне ТБО в Харьковской области ликвидирован

Пожар, который возник на Купянском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Харьковской области в понедельник утром, полностью ликвидирован.

"Пожар полностью ликвидирован сегодня, в 13.00", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Информация о пожаре на территории Купянского полигона ТБО поступила на номер 101 в 7.55 в понедельник, 25 сентября.

На место пожара прибыло районное пожарно-спасательное подразделение 44-й Государственной части ГСЧС на автоцистерне в составе 6 спасателей. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории горит бытовой мусор на площади ориентировочно 200 кв.м. Кроме спасателей, к тушению пожара были привлечены волонтеры добровольного противопожарного формирования и работники Купянского жилищно-коммунального предприятия № 1, а также 4 единицы коммунальной техники.

Общими силами огонь был локализован в понедельник, в 9.40.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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