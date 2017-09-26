События

13:18 26.09.2017

Facebook в 2018 г. прекратит работу на территории РФ, если не выполнит закон - Роскомнадзор

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", - сказал А.Жаров, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках исполнения Facebook'ом соответствующего закона.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - подчеркнул А.Жаров.

Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - пояснил А.Жаров.

Он рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.

"У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", - уточнил А.Жаров.

Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.

"Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента - сразу и проверим", - сказал А.Жаров.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Спасатели ликвидировали пожар на фармскладах в Белой Церкви - ГСЧС

Представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке

Прокуратура объявила о подозрении в присвоении 82 млн грн экс-председателю правления банка "Старокиевский"

Пожар на фармскладах в Белой Церкви локализован

Петру Порошенко сегодня исполняется 52 года

ПОСЛЕДНЕЕ

"И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск

На Бали эвакуированы более 75 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана

Для решения проблемы нехватки детсадов в Киеве необходимо около 2 лет - Кличко

Ежедневно на работу в Киев приезжает 500 тыс. человек - Кличко

МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана Агунг на острове Бали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить тренажер на price.ua
РЕКЛАМА