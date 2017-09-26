События

12:39 26.09.2017

Спасатели ликвидировали пожар на фармскладах в Белой Церкви - ГСЧС

Подразделения спасателей ликвидировали пожар на складах фармацевтического завода "Биофарма" в г.Белая Церковь Киевской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"26 сентября в 9:10 пожар ликвидирован. Проводится пролив и разборка конструкций", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС в Киевской области во вторник.

Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено.

Как сообщалось, 25 сентября в 18:59 поступило сообщение о задымлении на территории завода "Биофарма Инвест" в г.Белая Церковь на ул.Киевская. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

Для ликвидации возгорания было задействовано 14 единиц техники, 2 автолестницы и химлаборатория. Для тушения огня использовались гидранты и лафетные стволы.

В 21:50 понедельника, 25 сентября, пожар был локализован на площади 3 тыс. кв.м.

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